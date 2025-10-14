إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقها محمود شاهين (صور)

نجلاء بدر تحتفل بعيد ميلادها الـ51 وسط نجوم الفن (صور)

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد ابن شقيقها محمود شاهين، نجل المنتج أيمن شاهين.

ونشرت "إلهام" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تضمن مجموعة من الصور التي تجمعها به، على أنغام أغنية "بحبك قد روحي" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

يُذكر أن محمود شاهين يعمل في مجال التمثيل، وشارك في عدد من الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة.

وكان آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "سيد الناس"، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2025، وشاركها بطولته الفنان عمرو سعد.

