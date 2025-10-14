إعلان

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقها محمود شاهين (صور)

كتب : نوران أسامة

03:29 م 14/10/2025
احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد ابن شقيقها محمود شاهين، نجل المنتج أيمن شاهين.

ونشرت "إلهام" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تضمن مجموعة من الصور التي تجمعها به، على أنغام أغنية "بحبك قد روحي" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

يُذكر أن محمود شاهين يعمل في مجال التمثيل، وشارك في عدد من الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة.

وكان آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "سيد الناس"، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2025، وشاركها بطولته الفنان عمرو سعد.

