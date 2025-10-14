إعلان

طارق لطفي يعلن بدء تصوير فيلمه الجديد "هاملت"

كتب : نوران أسامة

01:49 م 14/10/2025

طارق لطفي

أعلن الفنان طارق لطفي عن انطلاق أول أيام تصوير فيلمه الجديد "هاملت"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر "لطفي" صورة لكلاكيت العمل، وعلق قائلًا: "الحمد لله.. أول يوم تصوير هاملت".

الفيلم من إخراج أحمد فوزي صالح، ويخوض من خلاله "لطفي" تجربة درامية جديدة بعد سلسلة من النجاحات في أعماله السابقة، كان آخرها مسلسل "العتاولة" بجزئيه.

وكانت آخر مشاركة للفنان طارق لطفي في السينما ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي.

يُذكر أن آخر أعماله الدرامية كان مسلسل "العتاولة 2" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

طارق لطفي فيلم هاملت

