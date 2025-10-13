أثارت الجدل بملابسها.. 20 صورة لإطلالات بسمة بوسيل

تواصل الفنانة بسمة بوسيل إثارة الجدل بالعديد من الإطلالات الجريئة التي تحضر به العديد من المناسبات المختلفة.

وتنشر بسمة صورًا لها عبر حسابها الرسمي على انستحرام، والتي تظهر خلالها بكامل أناقتها مع لمسة من الجرأة وتلقى الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كان الظهور الأخير لبسمة بوسيل خلال حضورها عدد من دور الأزياء ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، إذ حرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية وجلسات التصوير.

احتفلت بسمة بوسيل مؤخرا بطرح ألبومها الجديد بعنوان" حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل تخوض تجربة التمثيل لأول مرة بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

