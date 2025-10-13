روبي تشعل أجواء حفلها الغنائي في باريس تحت شعار "كامل العدد".. صور

أشعلت الفنانة روبي حفلها الغنائي في باريس، الذي أقيم أمس الأحد تحت شعار "كامل العدد".

أعادت روبي نشر العديد من مقاطع الفيديوهات عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، إذ ظهرت وسط حضور جماهيري كبير وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

تصدّر اسم الفنانة روبي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها من إحدى حفلاتها الصيفية، والتي أثارتالجدل، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

وطرحت روبي مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ثانيتين" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال تعاونها مع الفنان أحمد سعد في أغنية "تاني"ضمن ألبومه "بيستهبل"، والتي تصدرت قوائم الترند فور طرحها على طريقة الفيديو كليب.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي الدرامية كان مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهانخليل، وهو من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح.

