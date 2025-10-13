وفاة مطرب تركي في حفل زفاف.."فيديو"



رحل المطرب الشعبي التركي يكسل قادر، إثر معاناته من أزمة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في حفل زفاف.



وسقط "يكسل قادر"، البالغ من العمر 47 عاما، من على المسرح، خلال تقديم أغانيه في حفل زفاف يقام في بلدة جمليك في محافظة بورصا التركية.



وحاول حضور حفل الزفاف، إسعاف المطرب الشعبي إلا إنه فارق الحياة إثر معاناته من أزمة قلبية مفاجئة وسط صدمة كبيرة لدى الحاضرين.



وعرف يكسل قادر بتقديم الأغاني التركية الشعبية، إلى جانب مهاراته في العزف.



لحظة وفاة المطرب التركي



