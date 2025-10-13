

ردت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، على الشائعات المتداولة حولها بشأن زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة طليق والدتها، وشائعات أخرى بزواجها من رجل أعمال كويتي.



وكتبت ابنة هيفاء وهبي، عبر حسابها على إنستجرام: "أنفي نفيا قاطعا الاشاعات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تمت للحقيقة بصلة حول زواجي أو ارتباطي، وأي موقع يساهم في نشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتي الشخصية سيتم ملاحقته قانونيا".



وكان اسم زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تصدر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات زواجها من رجل أعمال كويتي في حفل بسيط أُقيم بعيدًا عن الأضواء.



وبالتزامن مع تلك الأنباء، ترددت شائعات أخرى تزعم وجود علاقة تجمع بين رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وزينب فياض، بعد ظهورهما معًا داخل أحد المطاعم اللبنانية.



من جانبه، خرج أبو هشيمة عن صمته وردّ على الشائعات في أحد اللقاءات، قائلاً: "فيه شائعات شخصية الواحد بيضحك عليها زي الناس، وفيه حاجات بتجاهلها، لكن في شائعات لازم الواحد يرد عليها عملي لو الموضوع ليه علاقة بـ أكل العيش والشغل ولو حد مطلع إشاعة لا لازم نرد وفي حاجات بتجاهلها".













