بالأبيض والأسود.. مريم الجندي تنشر جلسة تصوير جديدة ونجمات الفن يعلقن

شاركت الفنانة الشابة مريم الجندي الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت مي صوراً بالأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة ملك زاهر، والفنانة هنادي مهنا.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة اوي"، "حلوة الصورة واللقطة"، "أحلى مريم وزي القمر"، "تحفة يا نجمة".

شاركت مريم الجندي، في مسلسل "العتاولة 2" رمضان 2025، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، أحمد كشك، هدى الإتربي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

