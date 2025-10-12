أنغام تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. ونجوم الفن يعلقون

بإطلالة مستوحاة من الأفلام القديمة.. 15 صورة لـ ملك زاهر من أحدث ظهور

خطفت الفنانة أنغام أنظار المتابعين، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت أنغام صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها نجوم الفن والغناء أبرزهم، المطرب هيثم شاكر، الفنانة نسرين أمين، المطربة بوسي، وغيرهم.

كما نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت كالتالي: "جمال وصوت مصر"، "شو هالحلاوة"، "لوك مثالي"، "الجمال كله"، "صوت مصر وقمرها".

تستعد أنغام لإحياء حفلًا غنائيا في الدوحة يوم 17 أكتوبر المقبل، على مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

