إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها على الهواء بعد الزفاف، جورجينا تثير الجدل في أحدث ظهور مع كلابها، أول ظهور لـ أشرف زكى بعد جدل استقالته من نقابة المهن التمثيلية، أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي على زواج والدتها، هيفاء وهبي بـ "هوت شورت جمبسوت" في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق، رقص هيدي كرم ورانيا منصور في حفل "تامر وعفروتو" في العين السخنة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: