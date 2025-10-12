إعلان

حدث بالفن | أول ظهور لـ إيناس الدغيدي بعد الزواج ورقص رانيا منصور مع هيدي كرم في حفل غنائي

كتب : معتز عباس

12:17 ص 12/10/2025
حدث بالفن | أول ظهور لـ إيناس الدغيدي بعد الزواج ورقص رانيا منصور مع هيدي كرم في حفل غنائي

النشرة الفنية

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها على الهواء بعد الزفاف، جورجينا تثير الجدل في أحدث ظهور مع كلابها، أول ظهور لـ أشرف زكى بعد جدل استقالته من نقابة المهن التمثيلية، أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي على زواج والدتها، هيفاء وهبي بـ "هوت شورت جمبسوت" في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق، رقص هيدي كرم ورانيا منصور في حفل "تامر وعفروتو" في العين السخنة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

هيدي كرم رانيا منصور هيفاء وهبي إيناس الدغيدي جنى عمرو دياب ابنة إيناس الدغيدي أشرف زكى مي عمر جورجينا ليلى علوي

