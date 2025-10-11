أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها على الهواء بعد الزفاف - فيديو

أحيا المطرب تامر حسني ومغني الراب عفروتو" حفلا غنائيا ضخمًا، مساء أمس الجمعة، والمقام داخل إحدى القرى السياحية ببورتو السخنة.

شهد الحفل الغنائي حضور عدد كبير من محبي تامر حسني وعفرتو، للاستمتاع بالحفل الغنائي في الأيام الأخيرة لفصل الصيف.

قدم تامر الحسني خلال أحداث الحفل، أشهر أغانية، من بينها أغاني ألبومه الجديد، "الذوق العالي"، و"ملكة جمال الكون"، و"المقص"، كما دعا تامر حسني الفنان الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي".

حضر حفل "تامر وعفروتو" الفنانة رانيا منصور والفنانة هيدي كرم، واللاتي تفاعلن بشكل كبير مع أغاني المطربين.

وشاركت رانيا متابعيها على السوشيال ميديا، مقاطع فيديو لرقصها هي وصديقتها هيدي كرم على أغاني تامر وعفروتو.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الفنية فيلم "ريستارت" وشاركه البطولة هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور.

