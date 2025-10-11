بصور في فترة الطفولة.. عبدالله عمرو دياب يهنئ والده بعيد ميلاده

"مش مصدق انها مراتي".. مينا مسعود يعلق على رقصة زوجته إميلي شاه

"تاتو وفستان جريء".. آيه سليم تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة رحمة أحمد فرج لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت رحمة مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة، باللونين الأبيض والأسود، خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن رحمة أحمد مؤخرا كشفت عن تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها لإحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وافتتحت رحمة صالون التجميل خاصتها عقب خروجها من المستشفى، ونشرت صور من الافتتاح الذي شهد حضور العديد من الأصدقاء لتهنئتها.

كانت آخر مشاركات الفنانة رحمة أحمد بمسلسل "كابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "80 باكو" وسط عدد من نجمات الدراما التلفزيونية وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

فردوس عبد الحميد: "فخورة بابني خالد الحلفاوي ولو الزمن رجع ههتم بأسرتي أكتر من الفن"

هاني رمزي يوجه رسالة لـ إيناس الدغيدي بعد زواجها.. ماذا قال؟