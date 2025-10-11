بعمر الـ 72 عاما.. أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي على زواج والدتها



علقت حبيبة ابنة المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي، على زواج والدتها بعمر الـ 72 عاما، والذي أقيم مساء أمس الجمعة على رجل الأعمال أحمد عبدالمنعم.



ونشرت حبيبة، مقطع فيديو مع والدتها من زفافها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام وقبلت فيه يدها، وعلقت: "كانت دايما بتعلمني اني أجري وراء أحلامي مهما حصل".



وأضافت ابنة إيناس الدغيدي: "النهاردة أمي حققت حلم من أحلامها واتجوزت وهي فوق السبعين سنة، هي القدوة والمثال.. بجد ملهمة جدًا".



وظهرت حبيبة مع ابنتها بعقد قران والدتها إيناس الدغيدي وهو ما يعد الظهور الأول لهما.



وكان جمهور المخرجة إيناس الدغيدي، فوجيء مؤخرا بقرارها إلغاء حفل زفافها، موضحة أنه سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت"الدغيدي" صورة لها مع زوجها عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كلالمحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم يا حبايب، إيناس.. أحمد".