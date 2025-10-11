إعلان

"سيارة مي عمر وبروش رجاء الجداوي".. هدايا نجوم الفن (صور)

كتب : مصراوي

11:04 ص 11/10/2025
كتب- مروان الطيب:
يحرص العديد من النجوم على مشاركة جمهورهم ومتابعيهم هدايا تلقوها من أزواجهم أو تكريمات من قبل إدارات مهرجانات احتفاء بمسيرتهم الفنية.
وينشر العديد منهم صورا لهذه الهدايا عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصل أسعار هذه الهدايا أحيانا لملايين الجنيهات.
ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز هدايا النجوم:

رجاء الجداوي

في لفتة إنسانية وعاطفية قرر المنظمون والقائمين على مهرجان الجونة في دورته الرابعة، توزيع بروش للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي.
والبروش عبارة عن صورة واضحة للفنانة التي رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بفيروس كورونا، وهو مرصع بفصوص من اللولي الأبيض.

مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر عن الهدية التي أهداها لها زوجها المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت مي عمر صورة الهدية عبر حسابها على إنستجرام، وكانت الهدية عبارة عن سيارة فارهة، وكتبت مي: "شكرا حبيبي على هدية عيد ميلادي الجميلة، أشعر بالرضا، والدلع والحب".

ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة خاتم سوليتير، وهي الهدية التي تلقتها من زوجها بمناسبة عيد زواجهما الأول.

نيكول سابا

فاجأ الفنان اللبناني يوسف الخال، زوجته الفنانة نيكول سابا بهدية مميزة قدمها لها، والتي كانت عبارة عن قلادة ذهبية حملت رسم نسر مطابق للوشم الذي طبعته على ذراعها.
هدايا نجوم الفن سيارة مي عمر رجاء الجداوي نيكول سابا ميريام فارس مي عمر

