انتقد الفنان عمر حسن يوسف القائمين على مهرجان نقابة المهن التمثيلية، بعد عدم ظهور والده في فيديو تكريمي لأهم النجوم في أغنية قدمها الفنان تامر حسني.

ونشر عمر حسن يوسف انتقاده عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: " مع احترامي الكامل لأغنية تامر حسني المقدمة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، بس هو اللي صمم الفيديو محتاج يراجع تاريخ المسرح والفن المصري و يقولنا كان فين حسن يوسف من الفيديو ده، و لا هما يمكن مش شايفين دوره الكبير اللي قدمه للفن المصري، حاجة غريبة جدا و تضحك، كنتوا محتاجين تذاكروا اكتر من كده شوية قبل ما تعملوا الأغنية".

وكانت آخر مشاركات عمر حسن يوسف الفنية بمسلسل "المماليك" عام 2022.

رحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف بشهر أكتوبر من العام الماضي عن عمر ناهز الـ 90 عاما، تاركا ورائه إرثا فنيا خما ما بين الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، والتي تعاون خلالها طوال مسيرته مع نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية.

