"فطار الأبطال".. ياسمين صبري تكشف سر رشاقتها وروتينها اليومي

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن روتينها اليومي أثناء ردها على متابعيها من خلال خاصية اسألني سؤال عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام.

وكان من ضمن الأسئلة "ما تحكي لنا روتين يومك يا ياسو، ساعات بقعد أقول يا ترى ياسمين بتعمل إيه دلوقتي؟".

وردت عليه ياسمين: "روتيني.. قهوة، فطار الأبطال، جيم، غداء الأبطال، قراءة أو فيلم أو سفر".

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري على شاشة السينما بفيلم "المشروع إكس" بطولة النجم كريم عبد العزيز.

يذكر أن، آخر مشاركات ياسمين صبري في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "الأميرة، ضل حيطة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

