فركش.. انتهاء تصوير فيلم "السلم والثعبان 2"

20 صورة لنجوم الفن في عيد ميلاد ريهام حجاج

أعلن صناع فيلم "السلم والثعبان 2" عن انتهاء تصوير جميع مشاهده، إذ نشرت الشركة المنتجة مجموعة صور من كواليس العمل، ظهر خلالها أبطال الفيلم ومنهم: عمرو يوسف، سوسن بدر، أسماء جلال، ظافر العابدين، وفدوى عابد.

ويتناول الفيلم العلاقات الإنسانية والعاطفية برؤية عصرية حديثة، من خلال رحلة شخصيتي "أحمد" و"ملك" اللتين تعكسان نبض الجيل الحالي وتفاصيله.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال كل من: ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، وهبة عبد العزيز، والعمل من إخراج طارق العريان.

اقرأ أيضًا:

خاص| بعد تزامنه مع "الجونة السينمائي" هل يتم تأجيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 33؟

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2025/10/1/2864530/

"بحبك".. عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد ريهام حجاج بهذه الطريقة

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2025/10/1/2864512/