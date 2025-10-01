إعلان

فركش.. انتهاء تصوير فيلم "السلم والثعبان 2"

كتب : نوران أسامة

05:52 م 01/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كواليس فيلم السلم والتعبان2 (2)
  • عرض 7 صورة
    أسماء جلال وعمرو يوسف من كواليس السلم والتعبان 2
  • عرض 7 صورة
    أسماء جلال وظافر عابدين من كواليس فيلم السلم والتعبان2
  • عرض 7 صورة
    أسماء جلال وسوسن بدر وعمرو يوسف من كواليس فيلم السلم والتعبان2
  • عرض 7 صورة
    كواليس فيلم السلم والتعبان2 (3)
  • عرض 7 صورة
    كواليس فيلم السلم والتعبان2 (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن صناع فيلم "السلم والثعبان 2" عن انتهاء تصوير جميع مشاهده، إذ نشرت الشركة المنتجة مجموعة صور من كواليس العمل، ظهر خلالها أبطال الفيلم ومنهم: عمرو يوسف، سوسن بدر، أسماء جلال، ظافر العابدين، وفدوى عابد.

ويتناول الفيلم العلاقات الإنسانية والعاطفية برؤية عصرية حديثة، من خلال رحلة شخصيتي "أحمد" و"ملك" اللتين تعكسان نبض الجيل الحالي وتفاصيله.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال كل من: ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، وهبة عبد العزيز، والعمل من إخراج طارق العريان.

اقرأ أيضًا:
خاص| بعد تزامنه مع "الجونة السينمائي" هل يتم تأجيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 33؟
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2025/10/1/2864530/

"بحبك".. عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد ريهام حجاج بهذه الطريقة
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2025/10/1/2864512/

السلم والثعبان 2 تصوير الشركة المنتجة كواليس العمل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة