صور.. وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته نورهان في إسبانيا

كتبت- سهيلة أسامة:

04:50 م 01/10/2025
احتفل النجم اللبناني وليد توفيق بزفاف ابنته نورهان في إسبانيا، أمس، وسط أجواء عائلية مميزة، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو أظهرته في قمة سعادته وهو يرافق ابنته خلال حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من محبيه.

يُذكر أن آخر أعمال وليد توفيق كانت أغنية "كبرت البنوتة"، التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان الشاعر جورج خباز، وتوزيع باسم منير.

