"بحبك".. عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد ريهام حجاج بهذه الطريقة

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد ميلاد صديقتها الفنانة ريهام حجاج، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا جمعتهما مع عدد من النجوم.

وظهرت في الصور بجانب عبير صبري وريهام حجاج، كلًا من الفنانة يسرا، ليلى علوي، والفنان ياسر جلال، وعلّقت عبير على الصور قائلة: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أحلى رورو، يارب تحققي كل اللي بتتمنيه، وسنين كتير في سعادة قد جمال قلبك وروحك يا حبيبتي، بحبك".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري كان مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أما آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج فكان مسلسل "أثينا" الذي عُرض في رمضان 2025، بمشاركة نخبة من النجوم بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، وجايدا منصور، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

