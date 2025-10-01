كشف المخرج محمود يحيى، موقفه من إعلان إدارة سينما زاوية، موافقتها على عرض فيلمه "أختيار مريم"، وتأكيدها أن الموافقة تمت تقدير حالته الصحية بعد دخول المخرج في إضراب عن الطعام.

وعلق محمود يحيى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "بخصوص بيان زاوية بعرض فيلمي اختيار مريم،حتى الآن لم أتلق عرض رسمي عبر شركة التوزيع، ولن أتسرع بالاحتفال وكسري صيامي قبل تحقيق مطلبي وهو عرض عادل، عرض عادل، عرض عادل لفيلمي كبقية الأفلام والمخرجين الذين لا أقل ولا يقل فيلمي عنهم قيمة وأهمية وأحقية. والحكم للجمهور والنقاد، الله مع الصابرين"

وأصدرت سينما زاوية، بيان أعلنت فيه موافقتها على عرض الفيلم، وكتبت: "تابعنا موقف المخرج محمود يحيى واستمراره في الإضراب عن الطعام مطالباً بعرض فيلمه في سينما زاوية، بعد إصرار المخرج لشهور على إدراج فيلمه ضمن برنامج زاوية، تواصلنا مع شركة توزيع الفيلم، واقترحنا عليها تقديم عرض في زاوية من تنظيمها وهو ما رفضه المخرج".

وتابعت: "أبلغتنا شركة توزيع الفيلم برفض دور العرض الأخرى تقديمه، وبناءً على ذلك قررنا عرضه في زاوية حرصاً على صحة المخرج وحياته لا لأي سبب آخر، مع التأكيد على أن توفير فرصة العرض التجاري هي مسؤولية الموزع لا دار العرض".

وأوضحت: "ندرك أن الوضع القائم يجعلنا من المنافذ القليلة المتاحة بالنسبة للعديد من صناع السينما المستقلين، إلا أننا في النهاية دار عرض ومؤسسة ثقافية تسعى دائماً إلى تحقيق توازن بين عرض أفلام تتماشى مع ذائقتنا والسياق الذي نعمل فيه، ولا يعني ذلك بالضرورة إدراج أي فيلم يعرض علينا من قبل شركات التوزيع ضمن البرنامج، ولا ينطوي ذلك على أي تقييم سلبي للفيلم نفسه بأي حال من الأحوال".

واختتمت : "نؤكد على حقنا في برمجة واختيار ما نراه مناسباً لبرنامجنا، الذي لم نتخيل يوماً أن نضطر إلى تضمينه فيلماً حفاظاً على حياة صانعه، دون الحاجة إلى تبرير قراراتنا للأطراف المختلفة. وهذا لا يتنافى مع التزامنا الدائم بدعم المخرجين المستقلين قدر استطاعتنا كجهة عرض".