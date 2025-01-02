بعد تصدرها التريند.. شاهد 20 صورة رومانسية جمعت بسمة بوسيل و تامر حسني قبل الطلاق

زفافهما الليلة.. مي فاروق تتحدث عن المواصفات التي وجدتها في محمد العمروسي؟

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم المطربة بسمة بوسيل، قائمة التريند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحات زوجها الفنان تامر حسني التي تحدث فيها عن حقيقة عودتهما.

ونفى تامر ماتردد حول عودته لطليقته الفنانة بسمة بوسيل وقال: ما تردد مجرد شائعات".

وشهدت العلاقة بين تامر حسني وبسمة بوسيل قصة حب قوية، وفيما يلي نستعرض لكم 20 صورة تجمع بين النجمين، وتبرز أهم لحظات حياتهما معًا.

وأحيا النجم تامر حسني، الحفل بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أحد فنادق دبي، بمناسبة الإحتفال برأس السنة، وحلول العام الجديد 2025.