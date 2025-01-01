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نانسي عجرم تكشف كواليس مشروعها السينمائي مع عمرو دياب برعاية تركي آل الشيخ

01:30 م الأربعاء 01 يناير 2025

الفنانة نانسي عجرم

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كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بنجاح حفلها الغنائي مساء الثلاثاء، ضمن احتفالات رأس السنة، والذي أقيم في مدينة دبي، وشاركها الحفل النجم تامر حسني.

وحلت نانسي عجرم ضيفة على موقع "روتانا"، وأعربت خلاله عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير للحفل، وعن كواليس مشاركتها الفنان تامر حسني، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن كواليس مشروعها السينمائي مع النجم عمرو دياب الذي أعلن عنه مؤخرًا، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية قالت: "إن شاء الله أكيد، نحن في الانتظار الموضوع لسه قيد الدراسة، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ عنده كتير مشاريع كبيرة وبيفكر فيها وبنحب دايمًا اندفاعه لأفكاره الحلوة الجديدة بس إن شاء الله قريبًا كل اللي اتكلمنا فيه شوية شوية، بنقدر نعمله وننفذه وينجح كتير إذا الله أراد".

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي مع المطرب رامي صبري ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2025، يوم 3 يناير المقبل.

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نانسي عجرم عمرو دياب تركي آل الشيخ
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