محافظ الأقصر يستقبل إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتبت- منال الجيوشي

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفداً من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، يضم الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، النائبة أماني الشعولي عضو اللجنة العليا لمهرجان الأقصر ، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإقامة الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي سيقام خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025.

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، إن لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة، شاهدت حوالي ( 500) فيلم ما بين القصير والطويل التسجيلي والروائي، وتم اختيار (10) أفلام في مسابقة الفيلم الطويل، و( 18) فيلم في مسابقة الفيلم القصير، و( 6) أفلام في مسابقة أفلام الشتات " دياسبورا "

كما اختارت لمسابقة أفلام الطلبة ( 12) فيلما، لافتة إلى أن حفل الافتتاح المهرجان سيقام في معبد الأقصر.

وأوضح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، أن المهرجان نجح في أن يكون أحد أفضل 3 مهرجانات للسينما الإفريقية على مستوى العالم، وأن المهرجان يقام بشكل سنوي دون أن يتوقف منذ انطلاق الدورة الأولى له في عام 2012، لافتا إلى أن المهرجان تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، ومؤسسة كيميت، والبنك الأهلي المصري.

وأشار الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إلى أنه يعتبر أن المهرجان ثروة لمصر لا يمكن التفريط فيها، بما يساهم في مد جسور الثقافة والفن والتفاهم مع دول القارة الإفريقية، موجها الدعوة لأهالي محافظ الأقصر للمشاركة في إنجاح فعاليات المهرجان ومشاهدة عروض الأفلام التي تعرض مجاناً.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على أن المحافظة ستقدم كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات المهرجان حتى يخرج في صورة مشرفة تليق بعظمة وحضارة الأقصر، مشيرا إلى أن الأقصر مدينة سياحية ويجب أن تنمي مثل هذه المهرجانات التي تساهم في التنمية السياحية، كما أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يساهم في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي مع قارتنا الإفريقية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، ومؤسسة كيميت، والبنك الأهلي المصري.