ليلة ساحرة.. عمرو دياب يشعل حفل الشيخ زايد بأغانيه (صور)

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كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان الكبير عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا في "كايرو جيت" بمدينة الشيخ زايد على الطريق الصحراوي.

وصعد عمرو دياب لمسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت".

وقام "دياب" بغناء ميدلي لعدد من الأغاني القديمة منها "قمرين ونور العين والعالم الله وليلي نهاري وكان طيب وأيام وبنعيشها ومعاك بجد ويدق الباب وتنسى واحدة".

واستعاد عمرو دياب خلال الحفل الذكريات مع الجمهور في ليلة ساحرة، وبالتحديد خلال غنائه "وغلاوتك" التي أشعلت الأجواء، كما غنى "شكرا من هنا لبكرة" وأختتم الحفل على أنغام "هتدلع".

وكانت ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك، تزينت خلال الأيام الماضية، بصورة عمرو دياب، بعد تعاقده مع سوني ميوزك لعرض أعماله حصريا خلال الفترة المقبلة.

وعرضت إحدى شاشات عرض "تايمز سكوير"، صورة لعمرو دياب، بمشهد غير مسبوق، وذلك احتفاءا بتعاقده مع سوني الشرق الأوسط لعرض ألبوماته على كافة المنصات باعتباره أكثر الفنانين مبيعا بالشرق الأوسط والعالم العربي على مدار مسيرته الممتدة لعقود من الزمان.

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