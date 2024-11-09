بينهم مسلسل "كونترول".. أحمد مجدي يكشف عن أعماله الفنية المنتظرة

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان أحمد مجدي، عن مشاركته كعضو لجنة تحكيم في مسابقة النجمة الخضراء، ضمن مسابقات مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وقال مجدي، ببرنامج سبوت لايت، إن مشاهدته للعديد من الأفلام والمشاريع ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ساعده كثيرًا قبل انطلاق مهرجان الفيوم لأفلام البيئة، الذي يواصل تحضيراته حاليًا.

وتابع، أنه شارك بفيلم قصير في مسابقة "سيني جونة"، وتمنى أن يحصل على منحة إنتاجية من أجل دعم صناعة السينما الخاصة بالأفلام القصيرة.

وعن تكريم الفنان الكبير محمود حميدة بمهرجان الجونة، أوضح أنه يستحق الكثير لأنه من الفنانين القلائل الذين أعطوا لصناعة السينما المصرية، ليس بفنه فقط وإنما كمثقف ومنتج وأشياء آخرى كثيرة.

وأضاف مجدي، أنه ينتظر عرض مسلسلات "نقطة سودة، وسراب، وفات المعاد"، وفيلم "بنات الباشا" مع المخرج ماندو العدل، مشيرا إلى أنه يشارك في بطولة مسلسل "كونترول" بطولة الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025.

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