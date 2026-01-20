إعلان

"في عز الشتاء".. ميرنا جميل تخطف الأنظار بملابس صيفية جريئة

كتب : معتز عباس

06:42 م 20/01/2026
    ميرنا جميل
فاجأت الفنانة ميرنا جميل متابعيها على السوشيال ميديا صورًا لها مرتدية ملابس صيفية في أحد المدن السياحية.

ونشرت ميرنا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت:"الصيف موجود في مكان آخر في العالم".

وظهرت ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة بألوان زاهية، تفاعل معها المتابعين بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "نورتي كوالالمبور"، "قمر البنات"، "زينة يا حلوة"، "جميلة أوي في الصيفي"، "يا بختك لابسه صيفي".

أبطال مسلسل "الكينج"

وتشارك ميرنا جميل في رمضان 2026 بـ مسلسل "الكينج" من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

ميرنا جميل اطلالة ميرنا جميل ملابس صيفية

