حدث بالفن| مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة وسلوى محمد ترتدي الشال الفلسطيني في ختام الجونة ورسالة خالد جلال لـ شيماء سيف

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أغاني شهيرة تغيرت كلماتها وأعيد تقديمها، 20 صورة لنجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ماذا قالت ماجدة موريس عن مهرجان الجونة بدورته السابعة؟، مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها، سلوى محمد ترتدي الشال الفلسطيني في حفل ختام مهرجان الجونة، خالد جلال يوجه رسالة لـ شيماء سيف وزوجها محمد كارتر بعد تصريحه عن الإنجاب، وغيرها من الأخبار.