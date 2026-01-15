مدينة مصرية تسجل درجة حرارة صفر وسط موجة برد شديدة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، طقسًا شديد البرودة رغم سطوع الشمس، وذلك نتيجة نشاط الرياح الباردة، حيث أعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أي تداعيات محتملة ناجمة عن هذه الأجواء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الأجواء الباردة تسود مختلف مدن جنوب سيناء، خاصة مدينة سانت كاترين، التي تسجل درجات الحرارة بها ليلًا صفر مئوي، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المحافظة.

وأوضح المركز أن حالة البحر غير مستقرة بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما أدى إلى تراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر. وأكد أن الرحلات البحرية بالمدن السياحية، وحركة الملاحة داخل الموانئ البحرية، تسير بشكل طبيعي حتى الآن.

كما أشار إلى أن حركة المرور بجميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة منتظمة، مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية ونشر الرادارات على الطرق الدولية والرئيسية.

وعلى جانب آخر، قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد موجة شديدة من الصقيع، خاصة خلال ساعات الليل، حيث تصل درجات الحرارة إلى الصفر منتصف الليل، وتنخفض إلى ما دون الصفر على قمم الجبال، ما يؤدي إلى تساقط ثلوج خفيفة سرعان ما تذوب مع سطوع الشمس.

وأكد الغمريني أن الحركة السياحية تسير بشكل طبيعي داخل المدينة، مع توجيه السائحين بضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ برامجهم السياحية، حرصًا على سلامتهم.

وفي السياق ذاته، وجّه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مخرات السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، بالإضافة إلى جاهزية المعدات ووحدات الطوارئ، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وتباينت درجات الحرارة اليوم بين مدن المحافظة، حيث سجلت مدينة طور سيناء درجة حرارة عظمى 20 وصغرى 12، وفي رأس سدر بلغت العظمى 17 والصغرى 11، بينما سجلت طابا 17 للعظمى و8 للصغرى. وسجلت مدينة سانت كاترين أقل درجات حرارة، حيث بلغت العظمى 11 والصغرى صفر، فيما سجلت شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة بواقع 22 درجة للعظمى و14 للصغرى.