بسبب "إصبع ترمب".. عامل يجني نصف مليون دولار في 24 ساعة

حصد عامل في مصنع "فورد" بمدينة ديترويت نحو نصف مليون دولار من التبرعات خلال 24 ساعة فقط، وذلك عقب إيقافه عن العمل إثر مشادة كلامية تبادل فيها الشتائم وإشارات بذيئة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد موقع "GoFundMe" بأن عامل خط التجميع "تي. جيه. سابولا" البالغ 40 عاما، تمكن من جمع أكثر من 480 ألف دولار خلال 22 ساعة، عبر أكثر من 21 ألف عملية تبرع، في حملة وصف القائمون عليها العامل بأنه "وطني أمريكي" وتسعى للوصول إلى هدف نهائي قدره 800 ألف دولار.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقا لموقع "TMZ" وصحيفة "واشنطن بوست"، إلى قيام سابولا بالصراخ بعبارة مسيئة في وجه الرئيس الأمريكي خلال جولته بالمصنع، ليرد عليه ترامب برفع إصبعه الأوسط وتوجيه إهانات له، وهو ما أدى لاحقا إلى إيقاف العامل عن العمل في انتظار نتائج التحقيق.