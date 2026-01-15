محافظ كفر الشيخ يطمئن على سير امتحانات الإعدادية الأزهرية -صور

تشهد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، انتظامًا في يومها الأول وسط حالة من الهدوء تحت إشراف ومتابعة منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

ويحق لعدد 9 الآف و 748 طالبًا وطالبة أن يؤدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الموسم الدراسي 2025 - 2026 موزعين على 73 لجنة بمدن ومراكز المحافظة بينما يؤدون الامتحان في مادتي الفقه والنحو والصرف في أول أيامها.

وفي السياق تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، من بينها لجان معهد كفرالشيخ الإعدادي بنين.

ويأتي ذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بحضور الدكتور ياسر الوكيل، وكيل منطقة كفرالشيخ الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية.