إعلان

محافظ كفر الشيخ يطمئن على سير امتحانات الإعدادية الأزهرية -صور

كتب : إسلام عمار

12:13 م 15/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ كفر الشيخ يتفقد الامتحانات
  • عرض 5 صورة
    تفقد الامتحانات
  • عرض 5 صورة
    محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الاعدادية الازهرية
  • عرض 5 صورة
    المحافظ يتفقد الامتحانات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، انتظامًا في يومها الأول وسط حالة من الهدوء تحت إشراف ومتابعة منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

ويحق لعدد 9 الآف و 748 طالبًا وطالبة أن يؤدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الموسم الدراسي 2025 - 2026 موزعين على 73 لجنة بمدن ومراكز المحافظة بينما يؤدون الامتحان في مادتي الفقه والنحو والصرف في أول أيامها.

وفي السياق تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، من بينها لجان معهد كفرالشيخ الإعدادي بنين.

ويأتي ذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بحضور الدكتور ياسر الوكيل، وكيل منطقة كفرالشيخ الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ كفر الشيخ امتحانات الإعدادية الأزهرية كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟
"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
رياضة عربية وعالمية

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا
القبض على طلاب مصريين بروسيا واتهامهم في جرائم تهديد بالقتل
شئون عربية و دولية

القبض على طلاب مصريين بروسيا واتهامهم في جرائم تهديد بالقتل
بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
اقتصاد

بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات