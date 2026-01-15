أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله ببرنامج "رحلة ندى"، الذي تقدمه الفنانة ندى بسيوني عبر شاشة قناة النهار، مؤكدة أنه يمثل تجربة تلفزيونية مختلفة ومميزة.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "رحلة ندى برنامج انطلق على قناة النهار، من إعداد وتقديم الفنانة ندى بسيوني، وهو برنامج فريد في نوعه ومنهجه، الحلقة الأولى والثانية تتجول ندى في مدينة باريس بين أهم وأشهر معالمها، ولأول مرة تدخل كاميرا برنامج عربي متحف اللوفر، وتتوقف طويلًا في قسم المصريات، وحوار مع أحد المسؤولين عن هذا القسم يتحدث فيه بحماس وحب وفخر عن الحضارة المصرية وآثارها التي لا تزال تبهر العالم".

وأضافت: "لفت نظري سؤال عن أسباب الاهتمام بوجود قسم خاص بالمصريات، في أشهر متاحف باريس، حيث أجابت السيدة أن المناهج الدراسية تخصص جزءًا كبيرًا للمعرفة بالحضارة المصرية وآثارها، وكنت أتمنى أن تهتم وزارة التربية والتعليم في مصر بتعليم النشء قيمة الحضارة المصرية وآثارها التي تزين عواصم العالم حتى الآن، ومرورًا بالمسلة المصرية، التي تحتل مساحة مميزة في باريس، ومعلومات قيمة عن سنوات وأسباب إهدائها لباريس، ولقاءات مع عرب ومصريين يعيشون في مدينة النور ورغبة الجميع في زيارة المتحف المصري الكبير، وفي الحلقة الثانية تطوف كاميرا البرنامج بين حدائق قصر فرساي ومبانيه الرائعة".

واختتمت ماجدة خير الله حديثها أن "رحلة ندى" يقدم مشاهد مبهرة لأهم المعالم السياحية في العالم، ومادة ثقافية ثرية، وقالت: " ولا يعتمد على مذيعة تجلس في استوديو وتردد ما يقال لها في (الإير بيس)، ولكن على سيدة مثقفة ومتحمسة تتجول في أهم المعالم السياحية في الدول التي تزورها وتعطي للمشاهد معلومات قيمة بطريقة مبسطة عن أهم معالم كل دولة".

