أشاد ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال، بلاعبي منتخب مصر وخاص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب المباراة التي جمعتهما، مساء أمس.

وفاز منتخب السنغال على مصر، بهدف نظيف سجله ساديو ماني، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ماني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نقدم التحية لمصر بالتأكيد، كما قلت دائما إن مصر أفضل فريق في أفريقيا، اليوم أظهروا ذلك مجددا، يا لهم من فريق، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا وتوقعنا ذلك لأنها كأس أمم أفريقيا ولأننا نعاني".

وأضاف: "لكننا حافظنا على صبرنا في مواجهة هؤلاء اللاعبين العظماء خاصة محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين في العالم، بالتأكيد أنه دائما ما يمنح أفضل ما لديه لأجل الفريق، اليوم الأمر مؤسف بالنسبة له، أريد القول فقط إن هذا جزء من كرة القدم".

