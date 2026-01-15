محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية -صور

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس 15 يناير، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، إلى جانب متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، وذلك خلال جولة ميدانية شملت معهد بنها النموذجي، ومدرسة الشهيد مدحت طلعت التجريبية، ومدرسة ناصر الإعدادية بمدينة بنها، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والأستاذ مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد لجان المعاهد الأزهرية، حيث أدى 17 ألفًا و430 طالبًا وطالبة امتحاناتهم أمام 135 لجنة عامة على مستوى المحافظة. وأشاد المحافظ بحالة الهدوء والانضباط داخل اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات تُجرى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتنسيق كامل مع قطاع المعاهد الأزهرية، بما يضمن خروج الامتحانات بالشكل اللائق.

وأوضح أن تلاميذ الشهادة الابتدائية الأزهرية أدوا امتحان “القرآن الكريم”، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحاني “الفقه” و“اللغة العربية”.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أن عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغ 10 آلاف و600 تلميذ وتلميذة موزعين على 95 لجنة، على أن تنتهي امتحاناتهم في 21 يناير الجاري، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 6 آلاف و830 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 40 لجنة، وتستمر امتحاناتهم حتى 22 يناير.

وأكد أن أعمال الرصد والتصحيح ستبدأ فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، لضمان سرعة ودقة إعلان النتائج.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ جاهزية لجان الشهادة الإعدادية العامة، التي تشهد كثافة طلابية كبيرة، حيث يؤدي 120 ألفًا و440 طالبًا وطالبة الامتحانات أمام 440 لجنة عامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة. وأوضح أنه تم حشد طاقات إدارية وبشرية ضخمة لتأمين وتنظيم اللجان، تضم 13 ألفًا و454 ملاحظًا، و1,437 مراقبًا، إلى جانب عدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، بما يضمن أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وفي ختام جولته، شدد محافظ القليوبية على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، للتعامل الفوري مع أي طوارئ. كما وجه بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب، متمنيًا لأبناء القليوبية التوفيق والنجاح في هذه المرحلة التعليمية المهمة.