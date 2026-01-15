إعلان

اليوم.. عرض فيلم "شقيقة التايتنك" بسينما الهناجر

كتب : منال الجيوشي

10:45 ص 15/01/2026

فيلم شقيقة التايتنك

تعرض سينما الهناجر اليوم الخميس، فيلم "شقيقة التايتنك Titanic sister Ship"، من إخراج يوسف طارق، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

الفيلم يعرض ضمن ملتقى المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، برئاسة الدكتورة منى الصبان، والمشرف على تنفيذ الملتقى الأستاذ السيد عبدالعزيز.

العمل إخراج وتصوير سينمائي تحت الماء يوسف طارق وسيناريو وحوار خالد حسونة، ومساعد مخرج سها سمير ووداد علي، وتعليق صوتي أيوب التجاني وأحمد بيسو وأكرم رزق ومساعد إنتاج ماهر طلبة، ومادة علمية الربان خالد ممدوح والربان عمر فريد.

ويشارك في بطولة الفيلم عدنان طلعت، رميساء خالد، وبمشاركة الربان إسلام جلال، ومدرب غوص وليد عبد الله ومدرب غوص رامي محمود وحسن حسام وأحمد كارو وخالد ممدوح، مدير إنتاج أحمد السيسي والمشرف العام على الإنتاج سها دسوقي.

فيلم شقيقة التايتنك سينما الهناجر Titanic sister Ship

