إعلان

محمد إمام يحتل المركز الثاني بمسلسل النمر في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على Watch IT

كتب : منى الموجي

10:24 م 28/04/2026 تعديل في 10:24 م

محمد إمام يحتل المركز الثاني بمسلسل النمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل مسلسل النمر بطولة النجم محمد إمام، على المركز الثاني ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة Watch IT، رغم مرور نحو 5 أعوام على عرضه الأول، إذ شاهده الجمهور عام 2021.

تفاصيل مسلسل النمر

وكان المسلسل حقق عند عرضه الأول في موسم رمضان نجاحًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والدراما الشعبية.

وضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبدالعظيم، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

مسلسل الكينج

محمد إمام شارك في رمضان 2026 بمسلسل الكينج تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: مصطفى خاطر، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، بسنت شوقي، حجاج عبدالعظيم، انتصار.

محمد إمام

محمد إمام مسلسل النمر watch it

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
شئون عربية و دولية

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أخبار

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
أخبار مصر

مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
رياضة محلية

هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"