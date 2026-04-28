حصل مسلسل النمر بطولة النجم محمد إمام، على المركز الثاني ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة Watch IT، رغم مرور نحو 5 أعوام على عرضه الأول، إذ شاهده الجمهور عام 2021.

تفاصيل مسلسل النمر

وكان المسلسل حقق عند عرضه الأول في موسم رمضان نجاحًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والدراما الشعبية.

وضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبدالعظيم، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

مسلسل الكينج

محمد إمام شارك في رمضان 2026 بمسلسل الكينج تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: مصطفى خاطر، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، بسنت شوقي، حجاج عبدالعظيم، انتصار.

محمد ممدوح من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: فلسطين حرة وتحية لأهل غزة





ذكرى ميلاد نور الشريف.. لماذا فزع من "سن الـ 26" وكيف اكتشف خداع أسرته له؟