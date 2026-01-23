الليلة.. "MBC مصر" تعيد عرض حفل JOY AWARDS بنسخته السادسة

كتبت- منى الموجي:

تُعيد قناة "MBC مصر"، في تمام الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة 23 يناير، عرض حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه JOY AWARDS 2026 بنسخته السادسة الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت مظلة موسم الرياض وبتنظيم من الهيئة العامة للترفيه (GEA) بالشراكة الاستراتيجية مع MBC، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

جمع الحفل نجوم الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين من العالم العربي والعالم، وسط حضور إعلامي وجماهيري واسع، ويُعرض الحفل منذ لحظات وصول النجوم وأجواء السجادة الخزامية، ثم لحظات التكريم والإعلان عن النتائج، إلى جانب عروض موسيقية واستعراضية حيّة شكّلت لوحة فنية متكاملة امتدت على مدار الأمسية.

وكان من بين أبرز حضور الحفل: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الإعلامي عمرو أديب، كاتي بيري، شاروخان، أنغام، محمد هنيدي، أحمد السقا، فوريست ويتكر، روبي ويليامز، دريد لحام، قصي خولي، تيم حسن، أصالة، أمينة خليل، منة شلبي، خالد دياب، هشام ماجد، أحمد فهمي، شيكو، محمد إمام، حسن الرداد، رامي رضوان، دنيا سمير غانم، فيفي عبده، رامز جلال.

من جانب آخر يُعرض برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الليلة فقط في موعد استثنائي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء عبر شاشة "MBC مصر".