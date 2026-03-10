تعرّضت المعالم التاريخية في أصفهان، بما في ذلك قصر چهل ستون من عهد السلاطين الصفويين، لأضرار إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى حاكم المحافظة المجاور يوم الإثنين، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية وشهادات شهود عيان.

ويقع القصر بالقرب من مكتب حاكم أصفهان، وتشير التقارير إلى أن موجة الانفجار الناجمة عن الغارة تسببت في أضرار لبعض أجزاء مجمع القصر، المعروف برسوماته الجدارية وبركته العاكسة وقاعاته التاريخية التي تعود إلى القرن السابع عشر.

وقال أحد سكان أصفهان لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن المنطقة التاريخية تشهد إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة ومنع الناس من الاقتراب.

وأضاف: "يتم إغلاق الشوارع المحيطة بشكل صارم للغاية. لا يمكنك المرور بالسيارة أو سيرًا على الأقدام، وأحيانًا يأخذون هواتف الناس. هناك عدد قليل جدًا من الصور".

وأشار إلى أن "المسافة بين مبنى چهل ستون ومكتب الحاكم قليلة، ويبدو أن حتى الأشجار القليلة الموجودة هناك تضررت".

كما وردت تقارير عن أضرار حول ساحة نقش جهان المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، والتي تشمل معالم مثل قصر علي قاپو وعدة مساجد تاريخية.

وتأتي هذه التقارير بعد أيام من تحذير منظمة اليونسكو من المخاطر التي تهدد مواقع التراث في إيران إثر الغارات السابقة في طهران.

وفي بيان بعد الأضرار التي لحقت بقصر گلستان في طهران، قالت اليونسكو إن الموقع "تضرر على ما يبدو من الحطام وموجة الصدمة الناتجة عن الغارة الجوية" بالقرب من ساحة أرگ بالعاصمة، مؤكدة أنها "تتابع عن كثب وضع التراث الثقافي في إيران والمنطقة بأسرها".