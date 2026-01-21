إعلان

رمضان 2026.. يانجو بلاي تنشر الإعلان التشويقي الأول لـ"كان ياما كان" بطولة ماجد الكدواني

كتب : منى الموجي

09:34 م 21/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نهى عابدين
  • عرض 6 صورة
    يوسف عمر
  • عرض 6 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 6 صورة
    ريتال عبدالعزيز
  • عرض 6 صورة
    جلا هشام

كشف تطبيق "يانجو بلاي" عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "كان ياما كان"، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2026. ويُعد المشاركة الأولى للنجم ماجد الكدواني في السباق الرمضاني بعمل من بطولته.

ويشارك الكدواني بطولة المسلسل كل من يسرا اللوزي، نهى عابدين، چلا هشام، يوسف عمر، حنان يوسف، عارفة عبدالرسول، ريتال عبدالعزيز، آلاء علي، هنا غنيم، يوسف حشيش، تميمة حافظ وحازم راغب. المسلسل من تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني.

وتدور أحداث مسلسل "كان ياما كان" في إطار رومانسي كوميدي درامي، يعتمد على حكايات إنسانية متشابكة وتجارب حياتية مختلفة، ويسلّط الضوء على العلاقات الزوجية وتحديات ما بعد الطلاق وتعقيداتها.

تطبيق يانجو بلاي مسلسل كان ياما كان مسلسلات رمضان 2026 ماجد الكدواني يسرا اللوزي

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام