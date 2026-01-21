كشف تطبيق "يانجو بلاي" عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "كان ياما كان"، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2026. ويُعد المشاركة الأولى للنجم ماجد الكدواني في السباق الرمضاني بعمل من بطولته.

ويشارك الكدواني بطولة المسلسل كل من يسرا اللوزي، نهى عابدين، چلا هشام، يوسف عمر، حنان يوسف، عارفة عبدالرسول، ريتال عبدالعزيز، آلاء علي، هنا غنيم، يوسف حشيش، تميمة حافظ وحازم راغب. المسلسل من تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني.

وتدور أحداث مسلسل "كان ياما كان" في إطار رومانسي كوميدي درامي، يعتمد على حكايات إنسانية متشابكة وتجارب حياتية مختلفة، ويسلّط الضوء على العلاقات الزوجية وتحديات ما بعد الطلاق وتعقيداتها.