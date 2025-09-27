"dmc" تكشف عن بوستر مسلسل "لينك" بطولة رانيا يوسف استعدادا لعرضه

كشفت شبكة قنوات "dmc" عن البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "لينك" عبر صفحتها الرسمية على انستجرام استعدادا لعرضه.

وتصدر البوستر عدد من نجوم المسلسل هم سيد رجب، ميمي جمال، رانيا يوسف، وكتبت الصفحة على البوستر: " دوسة زرار واحدة ممكن تغيّر كل حاجة! ، انتظروا مسلسل لينك قريبًا على شاشة dmc".

تدور أحداث مسلسل "لينك" حول بكر، موظف بسيط على المعاش، تتبدل حياته حين يخسر كل أمواله بالخطأ عبر ضغطة على رابط مشبوه. ينطلق بعدها في رحلة للبحث عن العدالة بمساعدة جارته أسماء، رغم خلافاتهما المستمرة، ومع شاب متمكن من عالم الاختراق. وبينما يحاولون استعادة أمواله، ينكشف لهم الكثير من الأسرار وتتصاعد الأحداث في إطار مليء بالتشويق.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من رانيا يوسف وسيد رجب وميمي جمال و فرح الزاهد وغادة طلعت ولينا صوفيا، أحمد صيام، محمود عمرو ياسين، تأليف محمد جلال، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

اقرأ أيضا:

بعد زواجهما.. تفاصيل فيلم جمع أحمد جمال ورانيا يوسف قبل 16 عاما (صور)

"لمن ستتركهم؟".. رسالة عاجلة من مجدي الجلاد لأشرف زكي