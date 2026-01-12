إنجي وجدان تكشف أسباب مشاركتها في "سنجل ماذر فاذر"

أعربت الفنانة إنجي وجدان عن سعادتها بظهورها كضيف شرف في مسلسل سنجل ماذر فاذر بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور، مؤكدة أن مشاركتها في العمل جاءت بسبب إعجابها به.

وأكدت إنجي وجدان في بيان صحفي أن اختياراتها الفنية في الفترة الأخيرة أصبحت مدروسة بعناية شديدة، وتعكس مرحلة مختلفة من الوعي الفني والإنساني تمر بها حاليًا، مشيرة إلى أن معاييرها في اختيار الأعمال لم تعد مرتبطة بحجم الدور أو عدد المشاهد، بقدر ارتباطها بالقيمة الفنية والفكرية التي يقدمها العمل.

وأوضحت أنها تحرص على تقديم أعمال تحترم عقل الجمهور وتضيف له، حتى وإن كان ظهورها محدودًا، مؤكدة أنها ترفض أي عمل لا يرقى إلى هذا المستوى أو لا يحمل مضمونًا حقيقيًا يمكن أن يتفاعل معه المشاهد ويشعر بقيمته.

وعن أسباب مشاركتها في مسلسل سنجل ماذر فاذر، أوضحت أن السبب الأول يعود إلى علاقتها الممتدة بالمخرج تامر نادي، الذي تربطها به صداقة قوية منذ تعاونهما الأول في فيلم اتش دبور، مؤكدة ثقتها الكاملة في رؤيته الفنية وقدرته على تقديم أعمال صادقة بعيدة عن الاستسهال.

وأضافت أن السبب الثاني يتمثل في تقديرها الكبير للفنانة ريهام عبدالغفور، التي وصفتها بأنها واحدة من أهم الممثلات على الساحة الفنية، لما تتمتع به من وعي فني وحرص شديد على اختيار أعمالها بمهنية واحترام، معتبرة أن الوقوف أمامها في أي عمل يُعد شرفًا فنيًا، حتى وإن كان الظهور كضيفة شرف.

وأعربت إنجي وجدان عن ثقتها منذ البداية في أن المسلسل سيحقق صدى إيجابي لدى الجمهور عند عرضه، نظرًا لصدقه وقربه من الواقع، فضلًا عن تكامل عناصره الفنية وانسجام فريق العمل، وهو ما ينعكس بوضوح على الشاشة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أنها أصبحت أكثر وعيًا بقيمة الوقت في حياتها، مشيرة إلى أنها باتت تتعامل مع كل دقيقة تمر باعتبارها مسؤولية، وهو ما جعلها أكثر حرصًا على اختيار الأعمال التي تستحق أن تُمنح وقتها وجهدها، سواء على المستوى الفني أو الإنساني.

المسلسل إخراج تامر نادي، بطولة ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، محمد كيلاني، هنادي مهنا، ليلى عز العرب، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، أمجد الحجار، أحمد رضوان، الطفل آسر أحمد، ريم عامر.