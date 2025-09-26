إسلام فوزي ينشر الملصق الدعائي الخاص بـ"يوميات عيلة كواك"

نشر صانع المحتوى إسلام فوزي الملصق الدعائي الرسمي الخاص بمسلسله الجديد يوميات عيلة كواك، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كما نشرته زوجته ياسمين عبيد عبر صفحتها على نفس الموقع، وصاحب الملصق الدعائي التعليق التالي "استنونا في مسلسل يوميات عيلة كواك، الجزء التاني الشهر الجاي أكتوبر 2025 على شاهد".

يوميات عيلة كواك هو مسلسل لايت كوميدي، بطولة: إسلام فوزي وزوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد والفنانة عارفة عبدالرسول وعدد من الفنانين والوجوه الجديدة.

المسلسل تأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود ويُعرض حصريا على منصة شاهد.