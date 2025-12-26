رمضان 2026..أحمد العوضي داخل الحلبة من كواليس مسلسل "علي كلاي"

يواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لمسلسله الجديد "علي كلاي"، استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر العوضي صور من كواليس التصوير عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها بجسد مفتول بعضلات من داخل حلبة الملاكمة، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وكتب العوضي على الصور: "علي كلاي، نجاح دباح كساح ان شاء الله بفضل ربي وبدعم اخواتي، مسلسل الشارع ان شاء الله".

آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات أحمد العوضي بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته (كناريا)، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنان مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" لأول مرة على شاشة السينما ومن المقرر عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة.

