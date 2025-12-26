إعلان

"واتش ات" تكشف عن بوسترات مسلسل "لعبة وقلبت بجد" استعدادا لعرضه

كتب : مروان الطيب

11:46 م 26/12/2025
    بوستر مسلسل لعبة وقلبت بجد
    بوسترات مسلسل لعبة وقلبت بجد
    حجاج عبد العظيم يتصدر بوستر مسلسل لعبة وقلبت بجد

روجت "واتش ات" لمسلسل "لعبة وقلبت بجد" وكشفت عن عدد من البوسترات عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، استعدادا لعرضه على منصتها مطلع شهر يناير المقبل.

تصدر البوسترات عدد من نجوم الفيلم هم الفنان أحمد زاهر، الفنان عمر الشناوي، الفنانة دنيا المصري، الفنان حجاج عبد العظيم.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من رحمة أحمد فرج، ريام كفارنة، حنان سليمان،تأليف علاء حسن ونسمة سمير، إخراج حاتم محمود.

شارك أحمد زاهر مؤخرا بعدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

