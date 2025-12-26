كشفت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل "مناعة"، الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، وتلعب بطولته النجمة هند صبري.

مسلسل "مناعة" يشارك في بطولته أحمد خالد صالح ومها نصار ومحمد علي رزق ورياض الخولي، فكرة عباس أبو الحسن وتأليف عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الشعبية في حي الباطنية، ويعود إلى فترة السبعينيات والثمانينيات.

جدير بالذكر أن هند صبري عُرض لها في 2024 الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا بمشاركة سوسن بدر، ظافر العابدين ومجموعة كبيرة من الفنانين، كما شاركت في بطولة مسلسل مفترق طرق مع إياد نصار، جومانا مراد.