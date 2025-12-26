تنضم لـ"اتنين غيرنا" ويُعرض لها "خريطة رأس السنة.. هنادي مهنا تعيش حالة

"ربنا سترها".. محمد إمام يكشف عن مشهد أكشن خطير من مسلسل "الكينج"

كشفت الصفحة الرسمية لقناة الحياة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن الصور الأولى من مسلسل "تحت الحصار" بطولة النجمين منة شلبي وإياد نصار، والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026.

وعلق المسؤول عن الصفحة على الصور: "جانب من كواليس تصوير مسلسل تحت الحصار.. من بطولة النجمة منة شلبي والنجم إياد نصار في دراما رمضان 2026".

وظهر في الصور المخرج بيتر ميمي، والنجوم: إياد نصار، منة شلبي، آدم بكري، تارا عبود.

جدير بالذكر أن منة شلبي وإياد نصار قدما معا في رمضان 2023 مسلسل تغيير جو، إخراج مريم أبو عوف، وشاركهما البطولة: ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، محمود قابيل.