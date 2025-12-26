إعلان

رمضان 2026.. الصور الأولى من مسلسل "تحت الحصار" بطولة منة شلبي

كتب : منى الموجي

05:08 م 26/12/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بيتر ميمي في كواليس مسلسل تحت الحصار
  • عرض 6 صورة
    إياد نصار
  • عرض 6 صورة
    تارا عبود
  • عرض 6 صورة
    كواليس مسلسل تحت الحصار
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي في مسلسل تحت الحصار

كشفت الصفحة الرسمية لقناة الحياة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن الصور الأولى من مسلسل "تحت الحصار" بطولة النجمين منة شلبي وإياد نصار، والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026.

وعلق المسؤول عن الصفحة على الصور: "جانب من كواليس تصوير مسلسل تحت الحصار.. من بطولة النجمة منة شلبي والنجم إياد نصار في دراما رمضان 2026".

وظهر في الصور المخرج بيتر ميمي، والنجوم: إياد نصار، منة شلبي، آدم بكري، تارا عبود.

جدير بالذكر أن منة شلبي وإياد نصار قدما معا في رمضان 2023 مسلسل تغيير جو، إخراج مريم أبو عوف، وشاركهما البطولة: ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، محمود قابيل.

مسلسل تحت الحصار رمضان 2026 الحصار بطولة منة شلبي تحت الحصار بطولة إياد نصار

