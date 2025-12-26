احتفى الفنان محمد عادل إمام بمخرجة مسلسله "الكينج"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر محمد إمام صورة له مع المخرجة شيرين عادل عبر حسابه على "X" وكتب: "شريكة النجاح و وش الخير و من أحلى الحاجات اللي حصلت لي، أهم و أشطر مخرجة في الدراما العربية، المخرجة الكبيرة و القديرة شيرين عادل، فرقت معايا في مشواري و شوفت معاها نجاح جبار، دلع_بنات ، هوجان ، النمر والكينج بإذن الله، استنونا مع بعض تاني في رمضان٢٠٢٦ إن شاء الله على قناة ام بي سي مصر و منصة شاهد".

يشارك ببطولة مسلسل "الكينج" نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، حجاج عبد العظيم، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

أعمال ينتظر عرضها محمد إمام قريبا

يشارك محمد إمام ببطولة فيلم "شمس الزناتي: البداية" مع كل من هنا الزاهد، خالد أنور، مصطفى غريب، تأليف محمد الدباح، إخراج أحمد خالد موسى.

كما يشارك محمد إمام بفيلم "صقر وكناريا" بطولة كل من شيكو، خالد الصاوي، إنتصار، يسرا الوزي، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

اقرأ أيضا:

رمضان 2026.. الصور الأولى من مسلسل "تحت الحصار" بطولة منة شلبي

شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده