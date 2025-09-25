كتب- نوران أسامة:

تصوير- محمد معروف:

افتتح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثالثة "دورة سميحة أيوب" مساء اليوم الخميس على مسرح السامر بالعجوزة بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، والتي تشهد مشاركة 16 عرضا من 6 دول وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل.

وشهد حفل الافتتاح فقرة رسم على الهواء للفنان الصعيدي أبانوب بيباوي، وفقرة تحطيب لفريق التحطيب بجمعية الصعيد للتربية والتنمية، بالإضافة إلى عرض فيديو قصير عن فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان وأهم العروض المشاركة وأخيرا التكريمات، وكان من أبرز الحضور المخرج الكبير خالد جلال، السيناريست هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود.

تحمل هذه الدورة اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وتحتفي بصاحبة المسيرة الفنية الممتدة لأكثر من سبعة عقود، وقدمت خلالها العديد من الشخصيات التي باتت علامات في وجدان الجمهور، إذ لم تكن سيدة المسرح العربي مجرد ممثلة، بل كانت رمزًا للريادة والالتزام والإبداع، وأحد أبرز الأصوات التي حملت هموم المرأة وأحلامها إلى خشبة المسرح، وألهمت بعطائها أجيالا متتابعة من المبدعين.

ويكرّم المهرجان مجموعة من الشخصيات النسائية البارزة في عالم المسرح والفن، اعترافًا بمسيرتهن وإسهاماتهن في المشهد الفني المصري والعربي والدولي.

كما شهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الفن الاستعراضي في مصر والتي ارتبط تاريخها بتأسيس فرقة رضا الاستعراضية مع الفنانين محمود رضا وعلي رضا، وأسهمت طيلة عقود في ترسيخ فن الاستعراض المصري محليًا ودوليًا، بأعمال تمزج بين التراث والابتكار فتركت بصمة مميزة.

