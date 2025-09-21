كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة "دورة سميحة أيوب" عن شراكة مع مهرجان الفنون المجتمعية في دورته الثامنة والذي يقام هذا العام كمسار ضمن فعاليات مهرجان إيزيس.

مهرجان الفنون المجتمعية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مؤسسة اتجاه وإشراف فني لفريق زاد للفنون ضمن برنامج تمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان - أندية السكان ، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويعتمد برنامج تمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان على التوعية بالأساليب الترفيهية والفنون والتي تشمل الموسيقى والمسرح التفاعلي والأفلام القصيرة في أندية السكان المتواجدة في 500 مركز شباب في 27 محافظة مختلفة. البرنامج تحت قيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه ويهدف إلى رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة والممارسات الضارة ضد الفتيات.

وتقول الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيسة مهرجان إيزيس، في بيان صحفي إن هذا التعاون يأتي في سياق خطة المهرجان للتوسع في بناء شراكات مع مؤسسات تهتم بقضايا المرأة والمجتمع وتستخدم الفنون كوسيلة للتغيير.

وأشارت المخرجة والكاتبة عبير علي المديرة الفنية لمهرجان إيزيس إلى أن مهرجان الفنون المجتمعية يقدم عروضا يصنعها الشباب هواة المسرح والفن من أبناء الأقاليم، ويطمح القائمون عليه إلى تحويله لمهرجان دولي، ومن هنا جاء الاقتراح بضم فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الفنون المجتمعية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة وتقديم عروضه في إطار مسار خاص داخل مهرجان إيزيس الذب يحتفل بدورته الثالثة هذا العام، وأصبح له اسم وحضور قوي في المشهد المسرحي المصري والعربي والعالمي وهو مهرجان للمحترفين، مضيفة أن هذه الشراكة تشكل إضافة نوعية تجمع بين الاحتراف وهواة يتلمسون طريقهم إلى النضج الفني.

أكدت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في نانيس الناقوري وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن مهرجان الفنون المجتمعية، منذ انطلاقه عام 2018، أصبح نموذجاً ملهماً للشباب المصري في استخدام الفنون كأداة للتغيير المجتمعي. وتأتي الشراكة هذا العام مع مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة لتفتح آفاقاً جديدة أمام الفتيات والشباب للتعبير عن قضاياهم وإبداعاتهم، بما يعزز قيم العدالة والمساواة والانتماء.

ومن جانبها أشارت رشا أبو العزم، أخصائية برامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بفخر الصندوق بالتعاون مع مهرجان "إيزيس الدولي لمسرح المرأة،" وأضافت أن هذا المهرجان يعطي الشباب المساحة لقيادة النقاشات، وتنظيم الفعاليات، وتقديم عروض فنية تناقش قضايا مصيرية، مثل: العنف القائم على النوع الاجتماعي، والممارسات الضارة ضد الفتيات، والمساواة بين الجنسين.

ومن جانبه أكد كريم شاور، مدير البرامج بمؤسسة اتجاه، أن مهرجان الفنون المجتمعية يشكل منصة حقيقية تمكّن الشباب من تطوير قدراتهم على التعبير عن أنفسهم وعن قضايا مجتمعاتهم، ويمنحهم أداة فعّالة لمجابهة تحديات مجتمعية مختلفة، مثل الممارسات الضارة ضد الفتيات والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضاف أن هذه الشراكة تسهم في فتح آفاق جديدة للشباب، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في صياغة خطاب فني وثقافي يعكس تطلعاتهم ورؤيتهم نحو مجتمع أكثر انفتاحا للمستقبل.

ويتضمن مسار الفنون المجتمعية عددا من الفعاليات تقام خلال الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس المنتظر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، تتمثل في عرضين مسرح نتاج ورش مسرح وارتجال لفرق نواة للفنون المجتمعية - مبادرة تحت برنامج أندية السكان - هما "جوة بيتنا" و"دبابيس".

كما يتضمن عرض لفريق كورال شباب مصري الذي يدمج بين الأغاني التراثية والأعمال الغنائية الجديدة التي كتبها ولحنها شباب من مختلف المحافظات بشكل جماعي تحت الإشراف الفني لفريق زاد للفنون، كما يتضمن البرنامج عرض فيلم "بنت يامنة" وهو عمل دوكيو-دراما يتناول تجربة شخصية لفتاة تسرد قصتها في صيغة تجمع بين الوثائقي والفني، ويُعرض في سينما الهناجر.

بينما تقدم سالي ذهني أخصائية النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر يوم 26 سبتمبر ورشة عمل بعنوان "آليات التعامل مع العنف الإلكتروني الموجّه للمرأة" وتستهدف النساء العاملات في مجالات الفنون والمسرح، حيث تجمع بين الجانب النظري (آليات وتقنيات التوثيق) وبين مشاركة شهادات وتجارب مباشرة من الحاضرات.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم مديرتي المهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.





