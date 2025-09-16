"تمثيل وفبركة وفساد".. الجمهور يهاجم برنامج "قسمة ونصيب"

أيمن سليم:" مبسوط إني ناقشت سرقة الأعضاء في مسلسل روج أسود قبل ما تطلع

أثار الموسم الرابع لبرنامج "قسمة ونصيب - فرصة ثانية"، جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة لفكرة البرنامج.

شهد الموسم الرابع جراءة من الشباب المشاركين غير متوقعة، حيث يجمع شباناً وشابات، على جزيرة مُنعزلة في اسطنبول، ليخوضوا رحلة بحث جديدة عن الحب الحقيقي.

نال البرنامج حظًا كبيرًا من الانتقادات اللاذعة من رواد مواقع التواصل، بعد انطلاق الموسم الرابع، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قسمة ونصيب ده مستشفى المجانين"، "مستوى منحط هذا لا حب ولا زواج محال هذي حلبة المصارعة"، "برنامج فاشل المشتركين فاشلين"، "البرنامج عبارة كذب وتمثيل كل ومتفق عليه"، "هذا البرنامج مليان فساد".

وأضاف، آخرون: "شنو الفايدة أولاد وبنات في سكن مشترك"، "فساد".

أبطال الموسم الرابع من برنامج قسمة ونصيب فرصة ثانية، من الشباب، مراد، ادهم، لؤي، فؤاد، ومن الفتيات، خلود، ندى، لارا، صافي.

يذكر أن برنامج "قسمة ونصيب" يبث عبر القناة الخاصة بالبرنامج على موقع "يوتيوب"، من إخراج Volkan Gultekin، فيما أشرف على الإعداد Burak Bayrakdar، وانتاج شركة "M networks" التابعة لشركة "Melon Digital & Merzigo" التركية.

