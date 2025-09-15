أيمن سليم:" مبسوط إني ناقشت سرقة الأعضاء في مسلسل روج أسود قبل ما تطلع

كتبت- منى الموجي:

في إطار مشروع ما وراء الحدود Beyond Borders، وضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة (دورة سميحة أيوب) المقرر إقامتها في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، ينظم المهرجان بالتعاون مع فرقة Instabili Vaganti الإيطالية الشهيرة، الحاصلة على جوائز عالمية، ورشة تدريبية مكثفة تمتد على مدار خمسة أيام في الفترة من 24 وحتى 28 سبتمبر الجاري.

تقام الورشة في قبة الغوري بالقاهرة الفاطمية وينتج عنها عرض يُقدم خلال فترة انعقاد المهرجان يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، بمشاركة فنانات من مصر (راقصات ومؤديات وممثلات) ممن لديهن خبرة في المسرح الجسدي، وتم فتح باب التقديم للمشاركة فى برنامج التدريب المكثف منذ أيام قليلة ويغلق غدا الثلاثاء.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم مديرتي المهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.