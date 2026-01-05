طرح الإعلان الرسمي لمسلسل بطل العالم بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي

كشف الفنان عصام عمر عن الإعلان الرسمي لمسلسل بطل العالم والمقرر طرحه الأيام المقبلة على منصفة "يانجو بلاي".

ونشرت عصام عمر برومو المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بطل العالم 18 يناير بإذن الله على يانجو بلاي، يارب يعجبكم".

كما نشرت جيهان الشماشرجي البوستر الرسمي للمسلسل بطل العالم، على حسابها بموقع "فيسبوك" وكتبت: "مسلسل بطل العالم 18 يناير على يانجو بلاي و cbc".

تفاصيل مسلسل بطل العالم

مسلسل "بطل العالم" يتكون من 10 حلقات، ويعرض 5 حلقات أسبوعيًا، تدور أحداثه حول شاب يدعى صلاح، حصد ميدالية بطل أفريقيا فى الملاكمة، لكنه وجد نفسه يعمل في مجال الحراسات الخاصة، بعد خسارته لقب بطولة العالم، بحثًا عن فرصة ثانية لإعادة بناء مسيرته.

تتغير حياته تمامًا حين يُكلّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ميراثًا كبيرا وديونًا ضخمة لصاحب عالم الرهانات المحروق.

مسلسل بطل العالم، بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجى، وفتحى عبد الوهاب، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج عصام عبد الحميد، إنتاج طارق نصر.

